Tartu kesklinna paigaldatakse viis elektriautode kiirlaadijat

Abilinnapea Raimond Tamme sõnul on laadijate paigaldamise eesmärgiks soodustada elektriautode kasutamist Tartus. «Hetkeseisuga on kiirlaadijaid võimalik leida erinevates linnaosades, kuid mitte kesklinnas. Nõudlus linna südames elektriauto laadimise järele on aasta-aastalt kasvanud ning uued laadijad aitavad täita olulise tühimiku kiirlaadijate võrgustikus. Pikas perspektiivis loodame selliste sammudega vähendada õhusaastet ja liiklusmüra ning muuta linnakeskkonda inimsõbralikumaks,» selgitas Tamm.