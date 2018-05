Kuumalaine tõttu õitsevad koos toomingas ja sirel

«Midagi väga põrutavat siin pole. Ka näiteks 2010. aastal oli mai keskel selline õitemeri,» vastas ilmateenistuse peaspetsialist klimataloog Ain Kallis. 2010. aastal algas meil klimaatiline suvi 12., tänavu aga koguni 7. mail. Just varane kuumalaine on see, mille tõttu nii niidud kui ka koduaiad õitest lokkavad. Klimaatiline suvi tähendab ajavahemikku, mille jooksul jääb ööpäeva keskmine temperatuur mitme päeva vältel kõrgemale kui 13 kraadi.