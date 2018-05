Tselluloositehase rajamise vastu on koostatud tuhandete allkirjadega Tartu apell, volikogud on vastu võtnud deklaratsioone. Miks on veel tarvis meelsust näidata?

Olen loonud Facebookis Tartu tselluloositehase grupi, seal hakkas rahvas poolteist kuud tagasi nõudma, et tuleks mingisugune üritus. Valitsus ei reageerinud Tartu apellile, tungivalt nõuti, et rahvas peaks näitama, et on tselluloositehase vastu. Samas taheti näidata, et rahvas toetab Tartu linnavalitsust ja volikogu, kes on otsustanud sellele tehasele vastu seista.