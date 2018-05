Karlova päevadel võib vaadata aiakino ja otsida nahkhiiri

Nädal aega kestev programm on jaotatud seitsmeks teemapäevaks, täna on näiteks kunstipäev, homme tervise- ja spordipäev ning neljapäeval kinopäev.

Karlova seltsi juhatuse liikme Arne Halli sõnul on Karlova päevade eesmärk tugevdada linnajao identiteeti. «On tähtis, et kõik, kes käivad üritustel, näeksid, et on olemas selline linnaosa ja tal on oma vaim. Kui siin ringi kõndida, siis saad aru, milline see on,» ütles ta.