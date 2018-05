Kalamburi tähtkujus sündinud säutsupääsuke Keiti Vilms teeb ilma keelilmas

Oma stiili hoidev Keiti Vilms on truu kutsumusele ja lugemist soosivale elustiilile. Ta teab oma kogemustest, et kalambuuride loomine võib toimida teraapiana just elu raskematel hetkedel.

Tabati kerges jopes juht. Riigihaldus: asjad veerevad allamäggi. Keeleteadlane tegi komajanti. Mul on isa silmad ja ema keel. Tähtis on Hiina ja kvaliteedi suhe. Kas tuleb tuttav ette? Need naljakad sõnamängud, kalambuurid, on loomulikult säutsupääsukese Keiti Vilmsi viimane looming.