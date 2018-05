Lossipere plaan Apollo kuju tagasi Alatskivile tuua jooksis liiva

Eelmise aasta lõpus hakkas aga lossipere pidama plaani, et ehk saaks kuju pealinnast tagasi koju tuua. Et kuju algne asupaik on üsna metsikuks muutunud, siis mõeldi, et Apollo võiks kaunistada lossiesist platsi – seda enam, et see oli olnud ka parun von Nolckeni soov. Kõdesisse viidud kuju tema abikaasa Josephine nõudmisel.