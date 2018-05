Täna 30 aastat tagasi ilmusid isamaalaulude kontserdile Tartus esimesed sinimustvalged lipud

Tartu muusikapäevade korralduskomitee toonase eestvedaja Riho Illaku sõnul ilmusid just Tähtvere lauluväljakul kontserdi ajal, kus kõlasid Mattiiseni isamaalaulud, publiku hulka esimesed sinimustvalged.

Siinse uudise juures on kaks amatöörfotograafi pilti. Nende autor on praegu Soomaal loodusmatkasid korraldav Aivar Ruukel, kes töötas 21-aastase noore mehena muusikapäevadel vabatahtliku turvamehena. «Esimest sinimustvalget lippu silmasin esmalt pealtvaatajate lava ülaservas,» meenutas ta. «Mehed hoidsid seda seal kahe vahel ja jälgisid kontserti. Siis aga üks neist tuli koos lipuga alla meie sekka näppu viskama ja kaasa laulma. Sellest hetkest ongi need pildid tehtud.»