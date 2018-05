Keskkonnaamet kutsub kaitsealusest närilisest teada andma

Kasetriibiku saba on 120 protsenti tema kehast.

Keskkonnaameti pressiteenistuse teatel on värskest kasetriibiku leviku täpsustamise uuringust selgunud, et seda kaitsealust närilist leidub meie looduses oodatust rohkem. Et leiukohad saaks paremini kaardistatud, oodatakse inimestelt tema märkamise kohta teateid.