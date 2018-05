Marika Saar: Elvasse sobiks nii tramm kui ülikool

Nutikast transpordist juba räägitakse, kuid vajadus on ka nutika bussipeatuse järele, kus nuppu vajutades saad lähimale ühistranspordivahendile märku anda oma sõiduvajadusest, ning peatusest saab ka kohe teada, millal see kohale jõuab. Huvitav idee on parvetransport Rekult Tallinna-Tartu maanteele, Elva vesikondade kiirkaater või allveelaevaga Tartusse. Fantaasiamaailmast pakuvad transpordiprobleemidele lahendust propellerid ja luuad.

Tulevikukoolid ja -lasteaiad on kogukondade päralt, kogu õppe korraldamine toimub koostöös kogukonnaga ning igaüks saab anda panuse. Oluline märksõna on mobiilsus: meil on võimalik sõidutada teaduslabor kõikidesse koolidesse, huvitegevuse buss sõidaks ringi ning vajaduse korral pakuks mobiilne buss ajutist lastehoidu kogu külale. Ühtpidi populaarne on mõte tuua robotid kooli, kuid teistpidi on soov muuta koolid veelgi maalähedasemaks: peenrad, lambad kooliaeda heina pügama. Lahe idee on kindlasti teleporteeruva kooli mõte: kui on vaja õppida elust vihmametsas või kõrbes, siis saab otseühendusega viia lapsed sobivasse keskkonda. Ka Elvas võiks olla ülikool!