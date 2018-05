Kelly Kukin: keeruline liiklusseadus

Seadus sätestab, et ülekäigurada on jalakäijale sõidu-, jalgratta- või trammitee ületamiseks ettenähtud asjakohaste liiklusmärkide või teekattemärgisega tähistatud sõidutee, jalgrattatee või trammitee osa, kus juht on kohustatud andma jalakäijale teed.