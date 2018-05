Läti eestlasest näitleja tuleb Vabaduse festivalile

Üle-eelmise sajandi teisel poolel lätlaste maale kolinud esivanematega Jaanus Johanson on sündinud Riias 19. aprillil 1956. Kuigi elanud ja töötanud kogu elu Lätimaal, on tema eesti keel nii hea, et peale teatritöö on ta ka tuntud tõlkijana. Ta lõpetas aastal 1978 Riias lavakunstikooli ja on sellest ajast saati töötanud Valmiera teatris.