Kuumus sundis nii mõnegi maratonijooksja katkestama

Meedikute raadiosaatjates kõlasid juba tund pärast pika distantsi starti teated jooksjatest, kellest kuumus on rajal jagu saanud ning kes vajavad seetõttu turgutamist.

Võistlusraja eelviimases, Sassi teeninduspunkti esmaabitelgis lebas poolmaratoni distantsil jooksnud Maiu Täht, kes kurtis peapöörituse üle.

«See ilm pole minu jaoks,» sõnas ta. «Ma tegelikult nädal aega mõtlesin, kas ma üldse osalen jooksul, aga ikkagi täna hommikul otsustasin starti minna,» sõnas Täht.

«Keegi rajal teadvust ei kaotanud, seega võib öelda, et olukord oli kontrolli all,» märkis Laugamets

Ta selgitas, et tundis kümmekond kilomeetrit enne lõppu äkitselt peapööritust. «Võtsin siis eelmises punktis väikse puhkepausi ja mõtlesin, et ehk vean ikka lõpuni välja,» sõnas Täht, kes pärast hetkelist puhkust taas rajale sööstis.

Siiski paari kilomeetri pärast oli selge, et võistlus tuleb katki jätta. Sassi teendinduspunkti meedikud mõõtsid Maiu Tähe vererõhku ning selgus, et see oli ohtlikult madal.

Tartu maastikumaratoni meditsiinitöötajad FOTO: Kristjan Teedema

«Mul pole varem võistlusel sellist olukorda olnud,» sõnas Täht ning oli veendunud, et see jääb tal viimaseks jooksumaratoniks. «Pole enam kahekümnendates eluaastates, et võiks jooksurajal pingutada,» lisas Täht, kel vanust veidi üle kolmekümne.