Fotod: Tamme kooli lapsevanemad pidasid Tartu raekoja ees protestikoosoleku

Umbes poolsada lapsevanemat ja last väljendasid sel viisil meelsust linnavõimude otsusele mitte laiendada Tamme kooli hoonet ajutiselt moodulklassidega, mis lapsevanemate, kooli hoolekogu ja juhtkonna arvates olnuks parim võimalus säästa sel sügisel kooliteed alustavaid lapsi teises vahetuses õppimisest.

Ruumikitsikus koolis on tingitud asjaolust, et kolmele paralleelile mõeldud koolihoonesse on mitmel aastal vastu võetud isegi viie paralleeli jagu lapsi.

Üks teravamaid plakateid kujutas kollast teerulli, peal Keskerakonna ja Reformierakonna logod, sõitmas üle tammetõrude. «Oleme päris kurjad, aga mis meil üle jääb, mis vahendid veel meie käsutuses on,» nentis lapsevanemate esindaja Sirje Otstavel.

«Tammelinna lapsed väärivad linna teiste lastega võrdset kohtlemist. Tamme kooli lapsevanemad ei ole nõus sellega, et Tamme koolist saab Tartu linna ainus elukohajärgne piirkonnakool, kus õppetöö toimub kahes vahetuses,» oli ta kirja pannud koosoleku teates, mille said ka linnavalitsuse ja volikogu esindajad.

Koosolekule eelnes eile korduvtaotluse esitamine linnavõimudele Tamme kooli ruumipuuduse lahendamiseks.

«Taotleme koolile ajutise üüripinna leidmist (mitte investeeringut) linna poolt tekitatud kriisiolukorra kiireks ja ajutiseks lahendamiseks. Käesoleval aastal selles küsimuses juba tehtud tööd arvestades sobiksid Tamme koolile ajutise üüripinnana kõige paremini moodulid. Samuti taotleme analüüsi ja kokkuleppimist selges tegevuskavas, kuidas see probleem lahendada pikemas perspektiivis,» seisab taotluses, mille on allkirjastanud hoolekogu esimees Alari Avamägi ja direktor Vallo Reimaa.

Muu hulgas toovad nad välja, et küsitluses osalenud 87 lapsevanemast oli teise vahetuse vastu 78, üksnes 9 lapsevanemale sobivad nii esimene kui teine vahetus.

Kirglikuks läinud protestikoosolekul raekoja ees oli pikettijate hulgas mitmeid volikogu opositsiooni kuuluvaid munitsipaalpoliitikuid, näiteks Gea Kangilaski, Jüri Kõre, Jüri-Ott Salm ja ka samaaegselt Tartu volikogusse ja riigikogusse kuuluv Heljo Pikhof.

Linnapea Urmas Klaas kutsus hoolekogu esindajad arutelu jätkama raekotta, tunnise kõneluse põhisõnum oli see, et linnavalitsus ei rendi moodulklasse, sest see on linnale liiga kulukas ja koolivõrku tuleb vaadata laiemalt. Tuleval nädalal lapsevanematega peetaval koosolekul täpsustatakse, kuidas korraldada teises vahetuses õppivatele lastele pikapäevarühma ja huvitegevust.

Klaas lisas, et järgmisel kolmel aastal põhikooliõpilaste hulk Tartus kasvab ja teises vahetuses õppetöö korraldamist läheb vaja ka mitmetes teistes koolides. Ta meenutas, et ka praegu õpib Tamme koolis üks klass teises vahetuses. Ka on kahes vahetuses õppetöö Härma gümnaasiumis.