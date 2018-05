Oma tööd proovib ta sättida nii, et teda jätkuks mõlemale poole. Kui vaja, siis asendab bussijuhti ja toob lapsed Aidust ise kehalise kasvatuse tundi Pisisaarde. Pärast viib nad Aitu tagasi. Mitte et Aidus sporditunde pidada ei saaks, aga näiteks pallimängude puhul ja võistlusi korraldades on hea, kui laste arv tunnis on suurem kui ainult viis või seitse. Pealegi sai Pisisaares eelmisel aastal valmis spordikeskus ning nii saavad Aidu lapsedki suure võimla parkettpõrandat nautida.