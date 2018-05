Tõnis Arjus: teerull kui kaasavaim hävitusvahend

Samasuguses kontekstis asub ka Tartu. Kuigi linn on üpris väike ja siinsete otsuste globaalne mõju minimaalne, on väiksema linna iga otsus märgatava ja kiire mõjuga lokaalselt. Ühest küljest tähendab see seda, et iga veidi suurem arendus saab palju suurema tähelepanu osaliseks, kui saaks näiteks pealinnas. Teisest küljest ongi igal ettevõtmisel linnas tähtis roll kanda. Seetõttu tuleb ka iga teemat põhjalikult vaagida, kuid unustamata Hamleti tõdemust «kaalutlus teeb pelgureiks meid kõiki».

Linnaökoloogia on mitmetahuline teema, mida ei tohiks lihtsustustega labastada, viimase aja parim käsitlus sel teemal oli Kristjan Zobelilt. («Innukas ja enesekindel harimatus», PM 20.4.)

Samas on torganud eriti viimastel nädalatel silma paar käsitlust, mis kvaliteetse arutelu asemel pakuvad demagoogiat vaenlase loome ja paranoia varal.

Näiteks Peep Mardiste oma parkimismajavastases artiklis («Park või parkimismaja? Kirves Tartu parkide kohal», TPM 19.4) väljendab mitme näite kaudu hea ja halva võitlust, kus ühel pool on kõiksugu taimestik ja teisel pool kuri kapitalistlik arendus. Sellesarnase ideearendusega tuleb esile ka Jüri Kõre, võttes oma artikli («Teerull linnaplaneerija tööriistakastis», TPM 23.4) kokku tõdemusega, et tartlased eelistavad majanduslikust heaolust enam looduskeskkonda ja asfaldi või kivi asemel puid ja rohelust.

Väidan, et tegu ei ole vastandite, vaid linnakoosluse vajalike osistega, mille vahel tasakaalu otsida ongi keeruline töö.

Kahtlemata on haljastusel mängida äärmiselt suur roll meeldiva linnakeskkonna tagamisel, kuid see ei tähenda, et sõjaaegsete lendurite planeeritud kesklinna haljasalad on läbimõeldud mõõtmete ja olemusega ning peavad jääma muutumatuks. Kui me lepikski, et linnakeskuse rohealade osakaal peab jääma muutumatuks, oleme taas soosimas eelkirjeldatud kurnavaid linnaehituse praktikaid.

Märksõnade «nutikas kasv» ja «uus urbanism» taga peituvad taasavastatud vahendid, nagu tihedam, mitmekesisem ja jalutajasõbralikum linnaruum, tegevusrohke ja liigirikas avalik ruum ja muud kaasnevad nähtused.

Kriitikanooli saanud arendustest ka.

On raske mõista paranoiat, et Poe tänava parki soovitakse salamahti kultuurikeskuse nime all parkimismaja rajada. Oluline on hoopis välja tuua, et kultuuriasutuste ühishoone kavandamine Küüni tänava äärsesse parki (mitte pargi asemele) on märgiline suund kesklinna arendamisel. Sellega seotakse vana ja uus keskus ühtseks linnalikuks tervikuks, mitte järjekordse ostlusruumiga, vaid kultuuriasutusega.

Samuti sidusama linnaruumi ning teenuste tagamise eesmärgil on ette nähtud ka Holmi ala hoonestamine. Kui riigimaja jääb siiski tulemata, siis sellegipoolest on oluline reserveerida linna keskuses maad muude ühiskondlike hoonete tarbeks, mitte neid linna serva suunata.

Lisaks eelnevale on oluline mitmekesiste elamisvõimaluste pakkumine. Tähepargi tervikliku arendusega tekib väärtuslik elukeskkond kümnetele peredele Karlova miljöös ja keskuse läheduses. Arendusega koos tekib aktiivne haljas-