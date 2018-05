Läti viimase aja menukaim kirjanik Nora Ikstena jutustab isiklikku lugu

Vähem kui kuu tagasi ilmus eesti keeles Ilze Tālberga ja Contra tõlkes teie romaan «Emapiim», mille kaks kõrvuti kulgevat jutustust käsitlevad elu Nõukogude okupatsiooni aastail. Kodumaal on ostetud ligi 20 000 eksemplari, tõlkeõigused on müüdud 20 riiki, tõlgitud on kümnesse keelde. Mille poolest erineb ingliskeelse («Soviet Milk» ehk tõlkes «Nõukogude piim»), eestikeelse ja lätikeelse («Mātes piens») «Emapiima» vastuvõtt?

Ingliskeelsele lugejale on see lugu tavatul teemal, neil on eriline huvi kõige selle vastu, mis algab sõnaga nõukogude. Eestlasest ja lätlasest lugejale ei pea pikalt seletama, mis toimus NSV Liidus, sest Eesti ja Läti ajalugu on nii sarnased.