Lapsed kutsuvad heategevusliku jooksuga annetama ratastoolikasutajate treeningpargi jaoks

Teatejooksul osalemisega kutsuvad lapsed üles helistama annetustelefonile 900 7777 (kõne hind 7 eurot), millega toetatakse Haapsalusse ratastoolikasutajatele kohandatud mängu- ja treeningpargi rajamist. Eestis on liikumisvõime kaotanud lapsed saanud ravi Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses juba 60 aastat.

Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses saab igal aastal ravi ligikaudu 3500 patsienti, kelle liikumisvõime on vähenenud või täielikult kadunud. Et arendada ravivõimalusi ja aidata nii väikestel kui ka täiskasvanud patsientidel uue olukorraga kohaneda ka väljaspool haigla- ja koduseinu, teeb keskus ettevalmistusi ratastoolikasutajatele mõeldud treening- ja mängupargi rajamiseks Haapsalu promenaadi äärde.

Rajatav park on mõeldud nii lastele kui ka täiskasvanud patsientidele ning sealsed teed, pinnas ja kasutatavad treeningseadmed on loodud võttes arvesse ratastoolikasutajate vajadusi.

Haapsalusse rajatava ratastoolikasutajatele kohandatud mängu- ja treeningpargi eeldatavaks maksumuseks kujuneb 200 000 eurot, millest on hetkeseisuga varasemate teatejooksudega ning Sinilillekampaaniaga kogutud ligikaudu 57 000 eurot.

Iga täiskasvanu on oodatud annetama liikumisvõime kaotanud laste heaks, helistades heategevusnumbril 900 7777 (ühe kõne hind on 7 eurot). Annetusi saab teha ka pangaülekandega teatejooksu kodulehel .

Teatejooksu korraldab MTÜ Tallinnmeeting, mis on ellu kutsutud spordiürituste ja võistluste korraldamiseks. Teatejooksu suurtoetaja on on Kalevi Mesikäpp, toetajad Kultuurkapital, Tallinna linn, Tartu linn, Rademar ja Eesti Kergejõustikuliit.