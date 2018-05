Tartu parim bussijuht lehvitab väikestele fännidele

Kirjeldati, kuidas ta juba peatusest lahkunud bussi uuesti peatas, et sellele järele jooksnud koolilaps peale võtta. Samuti on ta tähelepanelik ka kõige väiksemate bussisõitjate vastu.

«Tihtipeale bussijuhid ei märka, kui väike 3-aastane bussifänn neile pärast sõitu lehvitab. See bussijuht aga märkas, et laps pingsalt peatuses veel lehvituse saatel bussi teele saatis. Bussijuht lehvitas lapsele vastu - ja oh seda õnne koduteel! Väikesed asjad loevad,» kirjutas üks linlane.