Fotod: skandinavistid pidasid aktust ja esitlesid erakordset luulekogu

Pille Põiklik haridus- ja teadusministeeriumist andis ülevaate põhjala ja skandinaavia keelte õpetamise hetkeseisust Eestimaa koolides. Samuti said sõna õpetaja Juta-Tiia Mägi Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasiumist ning TÜ soome keele ja kultuuri õppejõud Juha-Matti Aronen. Õpetamise ja õppimise teema võttis kokku TÜ skandinavistika tudeng Marite Sild, kes on lõpetamas oma bakalaureuseõpinguid ning on juba rootsi keele õpetajana tööle asunud Võnnu keskkoolis.