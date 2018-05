Emadepäeval kõlavad Puurmani lossis kirglikud ooperiaariad

«Diiva» on kirjutanud ja lavastanud Paavo Piik ning see tutvustab Wagneri, Bizet’, Rossini ja teiste heliloojate ooperiaariatega primadonnade ja ooperilavade seltskonna omalaadset mõttemaailma. Alates 2012. aastast on «Diivat» näidatud lisaks Eestile ka Soomes, Peterburis, Moskvas ning isegi Brasiilias. Kõikjal on seda saatnud edu.