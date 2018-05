Tartu üliõpilased lõid Puhja kirikust 3D mudeli

TTÜ Tartu kolledži õppejõud Ants Soon hindab kõrgelt ühist ettevõtmist muinsuskaitseametiga. «Meile tundus, et mälestiste säilitamine ja restaureerimine väga paljude väikeprojektide rahasüstide toel on kui lapiteki valmistamine, kus igat lappi mitu korda mõõdetakse ja seadistatakse – parem oleks kasutada ühtset kolmemõõtmelist majamudelit,» ütles Soon.