Noored istutasid ERMi parki veerandsada tamme

Riigikantselei EV100 «Eesti 100 tamme» projekti juht Mari Valgepea nentis, et istikud on pärit puukoolist, kuna 2013. aastal Tartumaa laste poolt mulda pandud tammetõrud ei tahtnud istikuteks kasvada. «Küll aga on mõnes Eesti maakonnas mulda pistetud tõrud elujõulisteks istikuteks kasvanud, mis tammeparkidesse kasvama viiakse,» kinnitas Valgepea.