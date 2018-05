Reiniku kooli direktor Enn Ööbik ütles, et igale ametikohale on tulnud mõni avaldus. Kõige raskem on tema sõnul leida eesti keele ja kirjanduse õpetajat, seni on sellele kohale esitatud vaid üks avaldus. Nii Reiniku koolis kui ka Härma gümnaasiumis lõpeb uute ametikohtade täitmise konkurss järgmisel nädalal.