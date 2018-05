Võib juhtuda, et juba sel aastal kaob 95 aastat tagasi valminud sadamaraudtee Tartu linnapildist ning Võru (pildil), Tähe ja Turu tänaval nii kondimootori kui ka bensiini- ja diiselmootori jõul liikujatel muutub ülekäigukohtade ületamine sujuvamaks.

Eelmise sajandi teisel kümnendil Tartus valminud sadamaraudtee päevad on loetud. Juulist lõpeb seal viimnegi kaubavedu ning võib juhtuda, et uueks aastaks on rööpad ja liipridki üles võetud. Ja siis saabub vaikus.