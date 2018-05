Kirjandusfestivali raamatulaadal käib ost ja müük kaks päeva

Kirjastusi on ligi 30. Suurte ja vanade hulgas on ka väikseid, nagu näiteks Raudhammas, kus kirjastab oma teoseid Indrek Hargla. Alles neli kuud tagasi alustas tegevust kirjastus Mõttesild, mis on raamatulaadal esindatud oma esimese raamatuga. See on Heino Noore «Elamise pikad varjud. Arsti ja poliitvangi mälestused», mille koostaja on ühtlasi kirjastaja Ago Pärtelpoeg.