ERMi Heimtali muuseumis avati keraamik Leo Rohlini isikunäitus

«Möödunud suvel oli mul rõõm kududa Anu Raua juhendamisel oma lõim Eesti sajandivaipa. Siis tegigi Anu mulle ettepaneku korraldada Heimtalis näitus, mille võtsin tänuga vastu. Olles siinmail meenub mulle, et just Heimtalis olin Tartu Kunstikooli õpilasena 1958. aastal suvisel maalipraktikal. Seega on siin üks lähtepunkte, kust sai alguse kogu minu edaspidine loominguline tegevus,» ütles Leo Rohlin.