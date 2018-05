9. mai Tartus. Raadi monumendi ümbrus kaeti nelkide ja kevadlilledega

Teiste seas käis koos perega Raadil Natalia Borodina. «Meie vanavanemad kannatasid tollal palju,» rääkis Borodina. Ta lisas, et ei süüdista kedagi, kuid mis Teise maailmasõja ajal oli, see oli.

Teine tartlanna, Natalja Gužovskaja tõdes, et 9. mai tähistamine on tema jaoks lapsepõlvest pärit traditsioon, mida ta soovib jätkata. Gužovskaja lisas, et ta ei häbene seda, et on venelane ning tal on oma väljakujunenud kombed.