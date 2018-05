Jõgeva põhikooli nurgakivi paigaldamisele pani käe külge ka minister Reps

Minister Mailis Reps sõnas nurgakivi paigaldamisel, et praegusest investeeringust võidavad lapsed ja nende lapsed veel aastakümneid.

«Mul on hea meel, et Jõgeva esitas tugeva projekti ja saame selle abil teha koolimaja nii mugavamaks kui ka säästlikumaks,» ütles Reps.

Arhitekt Kalle Vellevoog sõnas eilsel nurgakivi tseremoonial, et põhikooli projekteerimine on olnud ääretult huvitav väljakutse. «Töö on erakordselt vastutusrikas. Koolimaja saab olema funktsionaalne, väljapaistev ning esteetiliselt ilus 21. sajandi õpikeskkonna vääriline hoone,» sõnas Vellevoog.