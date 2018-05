Täna mälestame kadunud sokke

Täna on rahvusvaheline kadunud sokkide mälestamise päev. See veider tähtpäev on välja kasvanud igaühele tuttavast murest: mõnikord selgub pärast pesupesemist, mõnikord aga ka sahtlist otsimisel, et ühest paarist on sokk puudu. Neid kadunukesi täna hea sõnaga meenutataksegi. Kuid täna on veel vähemalt kolm tähtpäeva.