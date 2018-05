Aprillis oli Tartu lennujaamast lendajaid mullusest vähem

Tartu lennujaama juhataja Argo Annuk kommenteeris, et aprilli tulemused nii reisija arvudes kui lendude täituvuses olid sarnased 2017. aasta vastavatele näitajatele, kui võtta arvesse, et lende oli vähem.

Annuk lisas, et aprilli viimastel päevadel hakkas kehtima uus lennugraafik. «See on meie jaoks suur muutus – hommikul saab Tartust Helsinkisse ja hilisõhtul Helsinkist tagasi Tartusse. Graafiku muutus loob rohkel lisavõimalusi just Euroopa suurlinnadesse reisivatele äri- ja puhkusereisijatele,» ütles Annuk.