Fotod: Saksa sõdurid paigaldasid Väiksele Emajõele võimsa pontoonsilla

Õppuse stsenaarium nägi ette, et Pikasillal on Väikest Emajõge ületav sild sõjakeerises hävinud, mistõttu tuleb üle jõe saamiseks sinna paigaldada pontoonsild. Silla kandevõime on 90 tonni, mis tähendab, et sellelt on võimalik üle vedada pea kogu sõjatehnika.