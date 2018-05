Janno Zõbin: kassitapp – loomulik toiming või jõhker mõrv?

Kevade uus ärkamine toob esile iga-aastase probleemi. Hulkuvad kassid toovad ilmale lugematul hulgal poegi, kes tänu soojale enamasti ellu jäävad. Nupsikutega kassimammad seavad end sisse majapidamiste varjulistes nurkades. Maal elavatele inimestele on tegu paraja nuhtlusega. On olemas legaalsed vahendid, et soovimatutest poegadest vabaneda. Kuid kas sellest alati piisab?