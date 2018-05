Tartlane astub keerdtrepi ideega kaasava eelarve võistlustulle

Üks, kes tihedas konkurentsis loodab oma ideega sõelale jääda, on reklaame valmistava firma Reklaamitsehh juhataja Uno Viitkar. Juba kolmandat korda püüab ta läbi suruda mõtet, et Sõpruse sillale on vaja ehitada vähemalt üks keerdtrepp. See peaks tulema Emajõe ja Anne kanali vahelisele alale, koerte jalutusväljaku poolele.