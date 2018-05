Eve Kase kunst on põnev. Käisin tema näitusel «2 + 2 =...» Tartu kunstimuuseumis mitu korda, seda eriti salapäraselt pimeda labürindi pärast. See juhib vaataja valgustatud aluseni, millel klaaskastis ilutseb klaasist tehe.

Lõpuks viisin tuntud nalja, et kaks pluss kaks on nii palju, kui kellelgi vaja, kokku mõistega tõejärgne – see tähendab, et tänapäeval tõde ei olegi.