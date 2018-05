Tamme kooli lapsevanemad korraldavad raekoja platsil protestikoosoleku

«Toetame kooli juhtkonna ja hoolekogu taotlust soetada algavaks õppeaastaks ajutise lahendusena moodulklassid, et ruumikitsikust leevendada. Tammelinna lapsed väärivad linna teiste lastega võrdset kohtlemist. Me pole nõus sellega, et Tamme koolist saab Tartu ainus elukohajärgne piirkonnakool, kus õppetöö toimub kahes vahetuses,» teatas lapsevanemate esindaja Sirje Otstavel.