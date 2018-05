Artjom Suvorov prokuratuuri süüdistusest: midagi sellist ei ole kunagi olnud

«Tõesti, minu jaoks see haiseb juba tollest ajast, kui nägin ,et on väga palju asju, mis kuidagi kokku ei klapi,» ütles Suvorov. «Mina näen, et olin rohkem kui kaks aastat pealtkuulamise all ja nemad pidid ennast õigustama. Nüüd keevitavad kõikvõimalikud süüteod, pahateod, teiste alatut laimu lihtsalt mulle kaela.»

«Sa ei kujuta ette, kui palju aega ja närve on kulunud, see kohtu pidamine ei ole odav,» lisas Suvorov. «Eks mul nüüd on uus väljakutse, arusaadav, et oma nime sada protsenti saa kunagi puhtaks ei pese. Paljuski suhteliselt ükstapuha, olen harjunud, niikuinii jääb kõlama, et aga ikkagi midagi oli, kapo ei tule niisama külge. No raisk, aga tulevad ikka.»