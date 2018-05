Ohtlike ainete sisaldus Emajões on murettekitav, leiti isegi ammu keelatud DDTd

Uuring toob välja, et Tartu ja selle ümbruse elanikel ning ettevõtetel on eriline vastutus Ida-Eesti tuiksoone Emajõe veekeskkonna kvaliteedi ja sellega seotud luhaökosüsteemide säilimise eest. Uhke võib olla Eesti pikima siseveekogude veetasemete vaatlusrea üle, mis Emajõe puhul ulatub aastasse 1867, kuid murettekitav on ohtlike ainete sisaldus Emajões.