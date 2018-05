Teine väga hea pilt tuli ülikooli apteegilt, kes oli pildistanud üle kraanikausi ääre ajava seebivahupilve ja öelnud, et kätepesu on ju viis minutit puhtast rõõmu.

Eripreemia vääriliseks kuulutati teine intensiivraviosakond pildi eest, mille mõte oli, et kui pesta käsi veejoa all mitmekesi koos, siis säästad tublisti vett.

Infektsioonikontrolliteenistus õde Tiina Teder, kes oli kätehügieenipäeva ürituse stsenarist, kinnitas, et just seda ta loodab, ning lisas, et nad on igal aastal otsinud viise, kuidas see päev majas tujuküllaseks muuta.