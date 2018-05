Tartu linnamuuseumi uus direktor peaks selguma lähinädalate jooksul

Kultuuri valdkonna abilinnapea Madis Lepajõe kinnitas, et konkursil on välja valitud kaks kandidaati, kellega on asutud läbirääkimistesse. Et üks kandidaatidest on hetkel lähetuses, on protsessis väike paus, kuid Lepajõe avaldas lootust, et kahe nädala pärast võiks olla otsus tehtud ning linnamuuseum saab viimaks endale uue juhi.