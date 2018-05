Lõkkes plahvatanud balloon vigastas talgulist

Selgus, et lõkkes oli plahvatanud ehitusvahu Makroflex balloon, millest lennanud tükk vigastas lõkke ääres viibinud naisterahvast.

Päästjad hoiatavad, et lõkkesse sattuvad aerosoolpudelid on väga ohtlikud. Need lõhkevad kuumenemisel ning sellest lendavad killud võivad tõsiseid vigastusi tekitada.