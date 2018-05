Kätepesukontsert algab kliinikumis keskpäeval

Juba alates kella 11-st on kliinikumi N. Lunini tänava poolses aatriumis võimalik tutvuda kätehooldustoodetega. Ka on seal avatud fotonäitus, mis on kokkuvõte mitmeid nädalaid kestnud fotokonkursist, kus kliinikumi töötajail paluti teha pilte mõnest meelolukast kätehügieeniga seotud toimingust.

Kätehügieenipäeva on välja kuulutanud Ülemaailmne Terviseorganisatsioon (WHO) ning selleks on aasta viienda kuu viies päev valitud seetõttu, et käel on viis sõrme. Et 5. mai langes tänavu laupäevale, siis tähistatakse kätehügieenipäeva 7. mail.