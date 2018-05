Kirjandusfestival sillutab tuleviku tulekuks teed

Festivali patroon on luuletaja, esseist ja tõlkija Hasso Krull, kelle sõnul tuleb tulevik meile kätte nii, nagu me mineviku väge valdame ja hoiame. Seepärast tuleb olla mässumeelne, rõhutab ta. «Mässake, noored ja vanad, mässake, lapsed ja lapselapsed, mässake, memmed ja taadid! Juba on kuulda tuleviku tulemist, mühinal saabuvat tulevikumuusikat, see kostab nagu kauge kõmin sügavalt maa alt,» kirjutab ta festivali tervitustekstis.