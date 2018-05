Reelika Alunurm: Tartu – kelle kultuuripealinn 2024?

Ometi on tõenäoline, et aastaks 2024 on suur osa neist ettevõtlikest ägedaist noortest Tartust edasi läinud. Miks? Sest neil on tihti tunne, et Tartu ei ole «see võimaluste koht». Kui Eesti, siis Tallinn – või tegelikult üldse parem New York või Shanghai.

Tegelikkuses on Tartul muidugi võimalusi pakkuda küll, tihti ei paista need lihtsalt välja. Linnas on edukas start-up-kogukond, hobiteatrilised, hulk IT-ettevõtteid, loomemajanduse eestvedajad, spordiringkonnad, muusikud. Ja on hulganisti põnevaid, harivaid ja ägedaid ettevõtmisi. Kahjuks tegutsevad need ringkonnad tihti oma mullikestes ning kokkupuutepunkte on võrdlemisi vähe. Ometi on just kokkupuuted «mullide» piirialadel need, mis kipuvad tooma uusi mõtteid ja lahendusi, looma uusi ettevõtmisi, nagu Click & Grow või SpaceX või Fortumo või arvamusfestival.

Et tudeng tahaks siia jääda, peavad tal tekkima sidemed, mõtted, visioon tulevikust, millest ta ei taha lahti lasta. Tartu peab veenma asjalikku noort inimest nii emotsionaalselt kui ka ratsionaalselt. See on raske, kui noor ei näe, millised võimalused on päriselt olemas, ja kui ettevõtja ei näe, millised asjalikud noored on käepärast. Selleks on hädavajalik tuua need mullid omavahel kokku. Seda ei saa teha sunni viisil, vaid soodsat keskkonda luues. Olgu see siis uute inspireerivate keskkondade loomine kohtadesse, kus neid muidu ei ootaks (pargid, kaubanduskeskused) või osaliste ühendamine mõnes juba toimivas töökeskuses (Spark, kõrgkoolid).

Kui mõnda kiiret lahendust on võimalik saavutada ehk projekti vormis, siis pikemas plaanis vajaks Tartu arutelu teemal, milline on homne tudengilinn Tartu. Milline on tudeng, kes siia edaspidi tuleb? Milline peaks olema Tartu uus kuvand? Ning millised on need juba töötavad ja võimendust vajavad abinõud ja lahedused, mis arendaksid meie eri gruppide vahel kokkupuutepunkte ja koostööd?

Kui tahame, et riigi raha eest koolitatud spetsialistid jääksid siia (või käiksid ära ja tuleksid tagasi Tartusse), siis peame tegutsema selle nimel juba nüüd.