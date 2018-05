Tuhanded inimesed kogunesid öölaulupeole

Öölaulupeo meediajuhi Elise Teemuse sõnul oli eelmisel aastal ligi 7000 lauljat, kuid tänase ilusa ilmaga võib 10 000 inimest kokku tulla küll. Teemus ütles, et sel aastal lauldakse lisaks klassikalistele- ja koorilauludele ka poplaule. Näiteks Inese «15 magamata ööd» pani tudengeid kõvasti kaasa laulma ja tantsima.

Eliza Podburtnaja ja Kristina Piksar tundsid samuti suurt heameelt ilusa ilma üle. Piksar oli varem käinud öölaulupeol Kassitoome orus, kuid ega ka Tartu lumepark kehvem koht peo pidamiseks ole. Podburtnaja ütles, et oluline pole mitte koht, vaid inimesed ja atmosfäär.

Steven Kabanen oli öölaulupeol esimest korda ja ütles, et praegu on veel väga vaikne. Kätlin Mannase arvates on Tartu lumepargis armsam koos tudengitega laulda kui Kassitoomel. Mannas ütles, et mõnusa olemise loob korraldajate valitud valgustus.

Öölaulupeo traditsiooniga alustati 2003. aastal. Viimased kaks aastat on pidu peetud Tartu lumepargis, kus pileti hind on kaks eurot. Meediajuht Elise Teemus ütles, et sel aastal pole piletihinna üle nurinat kuulda olnud, küll aga oli seda esimesel aastal.