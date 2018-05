President viskas kaitseväelastega nalja ja kiitis neid

Kiire peatus tehti ka parameedikute juures, kes on oma väljaõppe saanud just kaitseväes. Räägiti täpselt läbi, kus ning kuidas kannatanuid transporditakse ja ravitakse.

Ka ajateenijad kiitsid presidenti vahetute küsimuste ja huvitundmise eest. «Oli väga meeldiv, et president tuli meile sõjamaastikule külla ja uuris, mida me siin teeme. Huvi, mis president meie tegemiste vastu üles näitab, on väga tore,» ütles nooremseersant Mattias Mäeots. «Samuti oli väga tore see, et president suhtleb meiega vahetult, hea vaba on temaga rääkida.»