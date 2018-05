Video: äratusdisko meelitas tartlased varajasele peole

«Kuna mul algab töö kell üheksa, tundus loogiline tund aega tantsida ja end hästi tunda,» põhjendas Ahlberg osavõttu peolt. Kuna Ahlberg üritab ka viimasel ajal varem ärgata, oli pidu heaks motivaatoriks äratuskell jälle pisut varem tirisema panna. «Pealegi on tants hea viis end hommikul üles vürtsitada,» lisas ta.

Kersti Sulamägi ütles, et kuigi ei pea pärast pidu tööle minema, ootavad teda ees teised toimetused, mida varane ärkamine ei sega. «Ma olen alati mõelnud, et Tartus võiksid ka hommikupeod olla. Kui nüüd üks tuli, oleks olnud patt mitte tulla,» selgitas Sulamägi. Kuna Ahlberg pidi poole peo pealt lahkuma, ruttasid sõbrannad esimesena tantsuplatsile.

Üks pidulistest oli Indrek Nägelik, keda pärast äratusdiskot ootas ees vaba päev. «Ma oleks kindlasti tulnud ka siis, kui oleks tegemist olnud mu tööpäevaga,» ütles ta ning põhjendas, et peab töökohal palju seisma ning end tantsuga äratada oleks just mõistlik viis. Nägelik sõnas, et võtaks rõõmuga osa hommikustest pidudest ka näiteks kord kuus, kuna ürituse formaat oli põnev.