Video: Jaan Malin esitab Tartu raeplatsil 100 päeva luuletusi

30. aprilli Tartu Postimehe kultuuriküljel oli lühiuudises kirjas, et Jaan Malin kavatseb ette lugeda eeskätt ma loomingut. Vahepeal on ta aga saanud hüva nõu, et parem oleks nii, kui ta loeks ette ikkagi rohkem teiste eesti kirjanike poeesiat.