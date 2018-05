Peaminister käis helikopteriga Piirissaarel

«Nägin, kuidas kopter tuli ja nägin, kuidas see ära läks, suuremat huvi ei tundud,» ütles Piirissaarel Tooni külas elav Maria Korotkova, kes töötab nüüd Tartu vallaga ühinenud Piirisaarel omavalitsuse menetlejana.

«Peaminister käis Tartu valla juhtidega kohtumas, see oli puhas vallavalitsuse asi, meie rahvas eriti ei osalenud, ainult meie Keskerakonna liikmed osalesid sel kohtumisel,» rääkis Maria Korotkova ja selgitas, et Keskerakond pole saarel kuigi menukas.

Ratas ütles, et väikesaarte kogukondade küsimused on talle südamelähedased ning ta on saarerahvale külalislahkuse eest väga tänulik.