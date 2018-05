Volikogu tegi komisjoni ulaka aseesimehe ametist lahti

On üsna erakordne, et umbusaldust avaldatakse mõne volikogu komisjoni aseesimehele ning veel ebatavalisem on asjaolu, et umbusalduse avaldamise põhjusteks on vallavoliniku ebaviisakas käitumine.

Jõgeva vallavolikogu eelarvekomisjoni aseesimehele Terje Rudissaarele esitatud umbusaldusavalduses seisis, et Rudissaar eirab süstemaatiliselt komisjoni istungil elementaarseid käitumis- ja viisakusreegleid, segab vallaametnike ettekannetele ja eelarvekomisjoni liikmete küsimustele ning sõnavõttudele vahele.

Rudissaar selgitas, et need vahelsegamised on tulnud sellest, et eelarvekomisjoni esimees, Jõgeva haigla juht Peep Põdder üritab temalt komisjoni istungil pidevalt sõnaõigust ära võtta ning läbi suruda eelnõud, mis on ettevalmistamata.

Tahtis suid kinni toppida

Rudissaare süüdistuste rahe alla sattunud Peep Põdder pidi mõne hetke oma sõnavõttu ootama, sest umbusaldusavalduse osaks saanud Rudissaar soovis oma mõtte lõpetada, olgugi, et sõnavõtuks ette nähtud viis minutit oli tal juba selleks hetkeks täis räägitud.

«Minu arust on minule umbusalduse avaldamine Peep Põdderi appikarje ning soov enda ego upitada,» selgitas Rudissaar eilsel istungil. «See ei ole päris normaalne komisjoni töökorraldus, kui esimees püüab suid kinni toppida, et saaks aga kiiresti hääletama hakata,» lisas Rudissaar.

Veel sõnas Rudissaar eilsel volikoguistungil, et Peep Põdder ärritus seetõttu, et eelarvekomisjon soovis ühe pooliku eelnõu vallavalitsusse tagasi saata.

«Seepeale tegi Põdder suulise avalduse eelarvekomisjoni esimehe kohalt tagasi astumiseks. Ma siis pakkusin välja, et hea küll, ma koostan selle otsuse eelnõu, mina oskan neid teha,» märkis Rudissaar.

Viimase märkuse peale kostus volikogu saalist üllatava tooniga repliik: «Tohoh?!»

Sõnavõtt venis pikaks

«See on esimene näide, kuidas proua Rudissaar pidevalt vahele segab,» kasutas Põdder umbusalduse avaldamise ilmestamiseks tekkinud olukorda ära.

«Proua Rudissaar, minul viskas üle sellest hetkest, kui palusin, et järgime korda ja kõik inimesed saaksid küsida. Teie vaatasite seepeale mulle otsa ja küsisite: Mis sul viga on,» pöördus Põdder volikogu saalis Terje Rudissaare poole.

Et sõnavõttude ja küsimuste voor oli selleks ajaks lõppenud, ei saanud Terje Rudissaar volikogule enam selgitada oma käitumise ja väljaütlemiste motiive.

Umbusaldushääletusel osales 24 volikogu liiget 26-st. Umbusaldamise poolt oli 14 vallavolinikku, 7 oli vastu, 2 jäid erapooletuks ning üks vallavolinik jättis hääletamata.