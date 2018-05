Politsei selgitas, et Fordi juht oli kaine ja juhtimisõigusega. Esialgsetel andmetel ütles sõidukijuht, et ei märganud fooris põlenud sõitu keelavat tuld. «Suur osa raudteeõnnetustest juhtuvadki hooletusest. Paneme südamele, et mistahes olukorras tuleb raudteele lähenedes kiirus alla võtta, jälgida liikluskorraldusvahendeid ning veenduda mõlemal suunal vaadates, et rongi tulemas ei ole,» toonitas Lõuna prefektuuri operatiivjuht.